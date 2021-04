Δωδεκανήσα

Κορονοϊός – "Το πείραμα της Ρόδου": Σε καραντίνα Ολλανδοί τουρίστες

Αναστάτωση κατά τη διάρκεια του τουριστικού “πειράματος” στο “νησί των Ιπποτών”.

Οι τουρίστες έφτασαν τις προηγούμενες ημέρες στην Ελλάδα, για να κάνουν… δοκιμαστικές διακοπές στη Ρόδο. Συμμετέχουν σε ένα τουριστικό "πείραμα" εν μέσω πανδημίας, που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του διεθνούς Tύπου.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα volkskrant, 8 τουρίστες μπήκαν σε καραντίνα. Μετά το δεύτερο τεστ, πάντως, «οι 4 βρέθηκαν να μην έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό και επανήλθαν στην ομάδα».

Το γκρουπ των 189 τουριστών (187 + 2 συνοδοί), αναμένεται να αναχωρήσει τη Δευτέρα από το ξενοδοχείο της Ρόδου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του "πειράματος" οι θετικοί στον κορονοϊό θα παραμείνουν στο νησι..

Οι αρμόδιοι που είχαν προβλέψει κάθε βήμα του "πειράματος", ακολουθούν, κατα γράμμα, το σχέδιο.

Σύμφωνα με όσα είπε στην ιστοσελίδα, μία από τις τουρίστριες, ηλικίας 31 ετών: «Ήταν πραγματικά μια νίκη να είσαι σε διακοπές».

Οι Ολλανδοί τουρίστες είναι ηλικίας 18 – 70 ετών και πλήρωσαν 399 ευρώ για οκταήμερες διακοπές all-inclusive σε ξενοδοχείο της πόλης της Ρόδου, από το οποίο δεν επιτρέπεται να βγουν ούτε στην παραλία. Επιλέχθηκαν ανάμεσα σε 25.000 ανθρώπους που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο "πείραμα". Όταν θα επιστρέψουν στην Ολλανδία θα πρέπει να μπουν σε καραντίνα για δέκα ημέρες.

