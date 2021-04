Εύβοια

Στενό Καφηρέα: σύγκρουση δεξαμενόπλοιου με αλιευτικό

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό Σώμα για σύγκρουση μεταξύ ενός δεξαμενόπλοιου και ενός αλιευτικού, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ελαφριά σύγκρουση σημειώθηκε τα ξημερώματα μεταξύ δεξαμενόπλοιου υπό σημαία Μάλτας και αλιευτικού υπό ελληνική σημαία, νότια του Στενού Καφηρέα.

Δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, παρά μόνο μικρές υλικές ζημιές, ενώ στη θαλάσσια περιοχή επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Μετά από διαβεβαιώσεις των δύο πλοιάρχων ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, τα δύο πλοία συνέχισαν τα δρομολόγια τους.

Το δεξαμενόπλοιο, με 24 άτομα αλλοδαπό πλήρωμα, είχε αποπλεύσει από το Νοβοροσίσκ για την Τεργέστη. Στο αλιευτικό σκάφος επιβαίνει 6μελές πλήρωμα (τέσσερις αλλοδαποί δύο Έλληνες). Είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

