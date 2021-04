Χανιά

Χανιά - Γηροκομείο: Εισαγγελική παρέμβαση για τους δεκάδες θανάτους

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου παρενέβη, μετά τις ανατριχιαστικές αποκαλύψεις που είδαν το φως της δημοσιότητας και ζήτησε τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σοβαρότατη εξέλιξη στην υπόθεση των θανάτων σε οίκο ευγηρίας στα Χανιά, καθώς ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Βασίλης Πλιώτας παρενέβη την Παρασκευή και διαβίβασε στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Κρήτης, Γεώργιο Σαμπαντσή, δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού Τύπου που κάνουν αναφορά στο ζήτημα.

Ζήτησε μάλιστα να προχωρήσει στις νόμιμες ενέργειες, καθώς τα όσα περιέχονται στα δημοσιεύματα κρίθηκαν ιδιαίτερα σοβαρά. Επίσης, ζήτησε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Κρήτης να εποπτεύσει ο ίδιος του ανακριτικού έργου στην υπόθεση αυτή.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, «Η ανώτατη εποπτεία του ανακριτικού έργου ανήκει στον εισαγγελέα εφετών, που έχει επιπλέον το δικαίωμα να ενεργεί, προσωπικά ή με κάποιον από τους αντεισαγγελείς που υπάγονται σε αυτόν, προκαταρκτική εξέταση για κάθε έγκλημα που γίνεται στην περιφέρειά του, εφόσον δεν έχει διαταχθεί προηγουμένως προκαταρκτική εξέταση από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών.

Ο εισαγγελέας εφετών, μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης που ενήργησε, είτε αρχειοθετεί την υπόθεση, εφόσον στο μεταξύ ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών δεν έχει κινήσει την ποινική δίωξη για την ίδια πράξη, είτε παραγγέλλει να κινηθεί η ποινική δίωξη.

Το ίδιο δικαίωμα, χωρίς τους περιορισμούς των προηγούμενων εδαφίων, έχει και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος μπορεί επίσης σε υποθέσεις εξαιρετικής φύσης να διατάσσει τη διεξαγωγή της ανάκρισης και την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο κατ’ απόλυτη προτεραιότητα».

