Ηράκλειο: “Δίδυμο” διαρρηκτών είχε ρημάξει σπίτια και επιχειρήσεις

Σε ένα μήνα "χτύπησαν" επτά φορές και... έβγαλαν χιλιάδες ευρώ!

Εξιχνιάστηκαν σήμερα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου, εφτά υποθέσεις κλοπών - διαρρήξεων, εκ των οποίων πέντε ήταν τετελεσμένες και δύο ήταν απόπειρες, οι οποίες διαπράχθηκαν σε οικίες και σε επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου.

Για τις υποθέσεις σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων, ενός ημεδαπού και ενός αλλοδαπού, που κατηγορούνται για διακεκριμένες κλοπές. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι από τις 19/03/2021 έως και τις 24/04/2021 είχαν αφαιρέσει από οικίες και καταστήματα το χρηματικό ποσό των 3.087 ευρώ καθώς και διάφορα άλλα αντικείμενα, προκαλώντας παράλληλα και φθορές.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου.

