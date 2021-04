Αχαΐα

Πάτρα: Κορονοπάρτι μέχρι το πρωί το Σαββατοκύριακο (βίντεο)

Διάβασέ μου το...

Μεγάλα κορονοπάρτι σε δύο σημεία στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο.

Τα κορονοπάρτι συνεχίζονται στην Πάτρα, με τους αστυνομικούς να αδυνατούν να ελέγξουν την κατάσταση.



Το Σαββατοκύριακο έγιναν μεγάλα κορονοπάρτι σε δύο σημεία στην Πάτρα. Μάλιστα στο ένα εξ αυτών έγινε σε σπίτι κοντά στην Αγίας Σοφίας. Κανείς δεν φορούσε μάσκα, ενώ οι αποστάσεις ασφαλείας ήταν αδύνατον να τηρηθούν.





Βίντεο από τους ίδιους τους συμμετέχοντες σε “κορονοπάρτι” εκατοντάδων ατόμων ανέβηκαν στο διαδίκτυο και το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Αυτή τη φορά στις σκάλες της Γεροκωστοπούλου στην Πάτρα .





Στα δύο βίντεο φαίνονται δεκάδες νεαροί, να διασκεδάζουν ξέφρενα ο ένας πάνω στον άλλον, με τη μουσική στη διαπασών. Όλοι δίχως μάσκες στα πρόσωπα, με τους αστυνομικούς να αδυνατούν να ελέγξουν την κατάσταση.



Οι νεαροί τραγουδούν, χορεύουν και δείχνουν να το απολαμβάνουν.

Εν τω μεταξύ, σε ένα υπαίθριο μπαρ μετατράπηκε, το βράδυ της Κυριακής, το κέντρο του Βόλου. Νεαροί έδωσαν ραντεβού για "κλάμπινγκ" με αλκοόλ αλλά και DJ και επιδόθηκαν σε ένα ολονύκτιο κορονοπάρτι!