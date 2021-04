Σέρρες

Σέρρες: Αρνητής της μάσκας στην φυλακή

Ο 35χρονος οδηγός συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σερρών. Το σκεπτικό της απόφασης.

Στη φυλακή θα εκτίσει 37χρονος τα 2/3 της συνολικής ποινής των 60 ημερών που τού επέβαλε το Πλημμελειοδικείο Σερρών, επειδή δεν φορούσε μάσκα προστασίας κατά του κορονοϊού.



Πιο συγκεκριμένα, με ειδική αιτιολογία, το δικαστήριο, αφού τον έκρινε ένοχο για παραβίαση των μέτρων αποτροπής μολυσματικών ασθενειών, διέταξε ότι ο κατηγορούμενος θα πρέπει να εκτίσει στη φυλακή 40 μέρες, ενώ το υπόλοιπο της ποινής (20 μέρες) αποφασίστηκε να ανασταλεί.

Η υπόθεση δικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία, ενώ όπως έγινε γνωστό, ο κατηγορούμενος φέρεται και κατά το προηγούμενο διάστημα να είχε υποπέσει στο ίδιο αδίκημα.

Νομικοί επισήμαναν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι ο νέος Ποινικός Κώδικας προβλέπει την εκτέλεση μέρος μίας ποινής στερητικής της ελευθερίας και την αναστολή του υπολοίπου αυτής, εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για να αποτρέψει τον κατηγορούμενο από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων. Προϋπόθεση, για κάτι τέτοιο, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ΠΚ, είναι η επιβληθείσα ποινή να μην υπερβαίνει τα τρία έτη, ενώ η διάρκεια της προς εκτέλεση ποινής δεν μπορεί να είναι κατώτερη των δέκα ημερών ούτε ανώτερη των τριών μηνών.

