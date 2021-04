Κέρκυρα

Κέρκυρα: καταγγελίες για νέο παράνομο γηροκομείο - στο νοσοκομείο πέντε ηλικιωμένοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην Αστυνομική Διεύθυνση προσήχθησαν πατέρας και κόρη, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες του σπιτιού στο οποίο βρέθηκαν οι ηλικιωμένοι.

Μια νέα υπόθεση παράνομου γηροκομείου έρχεται στο "φως" της δημοσιότητας μέσα από καταγγελίες κι ενώ συνεχίζεται η έρευνα για το γηροκομείο στα Χανιά.

Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κέρκυρας ξεκλινησε έρευνα μετά από καταγγελία για λειτουργία οίκου ευγηρίας χωρίς άδεια. Διαπιστώθηκε τότε ότι εντός οικίας φιλοξενούνταν πέντε ηλικιωμένοι.

Στην Αστυνομική Διεύθυνση προσήχθησαν δύο ηλικιωμένοι 85 και 60 χρονών (πατέρας και κόρη), οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες του σπιτιού και οι οποίοι ισχυρίζονται ότι οι ηλικιωμένοι που βρέθηκαν στην οικία τους είναι μακρινοί συγγενείς τους.

Με εντολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κέρκυρας διακομίσθηκαν στο Νοσοκομείο οι πέντε ηλικιωμένοι για ιατρικές εξετάσεις, καθώς η κλινική τους εικόνα δεν ήταν καλή.

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κέρκυρας βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης.

Πηγή: Corfu TV News

Ειδήσεις σήμερα:

Κύπελλο Ελλάδος: Ο ΠΑΟΚ στον τελικό

Η Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση στηρίζει την “Φλόγα”

Γουίλιαμ και Κέιτ: Γιόρτασαν την 10η επέτειό τους με φωτογραφίες