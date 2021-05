Χίος

Χίος: Η θεαματική πρώτη Ανάσταση με τον “ιπτάμενο” παπά (βίντεο)

Με τον δικό του μοναδικό και εντυπωσιακό τρόπο μετέφερε το πρώτο χαρμόσυνο αναστάσιμο μήνυμα ο πατήρ Χριστόφορος.

Με λαμπρότητα και κατάνυξη τελέστηκε η Πρώτη Ανάσταση στα χωριά και στην πόλη της Χίου το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου.

Την παράσταση έκλεψε για άλλη μια χρονιά ο π. Χριστόφορος Γουρλής. Οι πιστοί τηρώντας τα μέτρα προστασίας και φορώντας μάσκα έσπευσαν στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας για να δουν από κοντά τον "ιπτάμενο ιερέα" που μεταφέρει με τον δικό του μοναδικό τρόπο το αναστάσιμο μήνυμα.

«Ανάστα ο Θεός, κρίνον τήν γην, ότι σύ κατακληρονομήσεις εν πάσι τοις εθνέσι» έψαλε ο ιερέας π. Χριστοφόρος Γουρλής και αμέσως μετά η εκκλησία σείστηκε από τους χτύπους των Σημάντρων που σήμαναν τη νίκη του Θεανθρώπου επί του Θανάτου. Ο ιερέας σκόρπισε δαφνόφυλλα, σύμβολα της νίκης του Χριστού.

Την ίδια ώρα οι πολυέλαιοι της εκκλησίας άρχισαν να "χορεύουν", σαν να γίνεται σεισμός, και οι πιστοί να χτυπούν τις πάγκες, τα στασίδια, συμμετέχοντας με αυτό τον ιδιαίτερα τρόπο στη χαρμόσυνη είδηση της Ανάστασης του Κυρίου.

