Χαλκιδική

Ιερέας: ανεπιθύμητοι στην εκκλησία όσοι έχουν κάνει εμβόλιο και φοράνε μάσκα! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πέρα από κάθε λογική το κήρυγμα του ιερέα ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «η ιεραρχία της εκκλησίας κοιμάται» και ότι «θα έπνιγε Μητσοτάκη και Τσίπρα»

Ο Ιερέας των Νέων Σιλάτων Χαλκιδικής, που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για τα μέτρα κατά του κορονοϊού, παρουσιάζεται ξανά κατά εμβολίου, μασκών και τεστ και αναφέρει πως και η ίδια η ιεραρχία της εκκλησίας κοιμάται.

Μάλιστα, στο ίδιο βίντεο, μετά τη λειτουργία της Μεγάλης Παρασκευής, Των Αγίων Παθών Του Κυρίου, βγάζει λόγο και αναφέρει πως είναι πολύ εύκολο να απαγορεύσει την είσοδο σε όσους πιστούς έχουν εμβολιαστεί, φορούν μάσκα και κάνουν τεστ κορoνοϊού.

Μεταξύ άλλων, τονίζει πως έχει μίσος μέσα του και πως αν έβλεπε τον Μητσοτάκη θα τον έπνιγε και τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη και όλους, ακούγεται να λέει, πως όλα αυτά είναι φασισμός.

Στο τέλος της ομιλίας του, ο Ιερέας αναφέρει πως η Ανάσταση θα γίνει κανονικά τα μεσάνυχτα, με ότι προκύψει, προτρέποντας τους πιστούς να μην στεναχωρηθούν ότι και αν συμβεί.

Πηγή: Seleo.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Εστίαση: Πρεμιέρα μετά από έξι μήνες λουκέτου - Τα μέτρα

ΝΒΑ: “διαστημική” εμφάνιση από τον Αντετοκούνμπο

Ολυμπιακοί Αγώνες – Τόκιο: αγώνας δρόμου για τον εμβολιασμό των αθλητών