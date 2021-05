Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες – Τόκιο: αγώνας δρόμου για τον εμβολιασμό των αθλητών

Πόσοι από τους 10.000 αθλητές που θα ταξιδέψουν στην Ιαπωνία, αναμένεται να έχουν εμβολιαστεί μέχρι τις 23 Ιουλίου.

Η ΔΟΕ εκτιμά ότι περίπου το 60% των 10.000 αθλητών που θα ταξιδέψουν στην Ιαπωνία από το εξωτερικό για να συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο (23 Ιουλίου έως 8 Αυγούστου) θα εμβολιαστούν κατά της covid-19.

Αρκετές χώρες, όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα Gazzett dello Sport, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Κορέας και των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουν αρχίσει να ανοσοποιούν τους αθλητές τους που θα πάνε στους αγώνες.

Η ΔΟΕ προβλέπει ότι περισσότερα από τις μισές από τις 200 χώρες που θα λάβουν μέρος στους Ολυμπιακούς θα αποφασίσουν να εμβολιάσουν τους αθλητές τους, και ενημέρωσαν σχετικά την ιαπωνική οργανωτική επιτροπή στη συνάντηση στις 28 Απριλίου, αφού πιθανή εξάπλωση του κορονοϊού στο Ολυμπιακό Χωριό, θα μπορούσε να προκαλέσει την αναστολή των Αγώνων.

