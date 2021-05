Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: θρίλερ με νεκρό σε σπίτι

Πτώμα άνδρα εντοπίστηκε σε διαμέρισμα. Δυσοσμία από το μακάβριο θέαμα στην πολυκατοικία.

Πτώμα, σε προχωρημένη αποσύνθεση, εντοπίστηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, η σορός ανήκει σε 55χρονο, ένοικο του διαμερίσματος, ενώ από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Ένοικοι της πολυκατοικίας ανέφεραν έντονη δυσοσμία και κάλεσαν την αστυνομία, ενώ ενημερώθηκε και η Εισαγγελία Πρωτοδικών της πόλης.

Κλιμάκιο αστυνομικών μετέβη νωρίτερα το απόγευμα στο σημείο παρουσία πταισματοδίκη και βρέθηκε μπροστά στο μακάβριο εύρημα. Η υπόθεση ερευνάται από το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

