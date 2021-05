Καβάλα

Ελευθερούπολη: βρέθηκε η σορός που εκλάπη από νεκροταφείο

Πού και πώς εντοπίστηκε τελικά η σορός του 76χρονου.

Τέλος στο θρίλερ με τη σορό που εκλάπη από το νεκροταφείο της Ελευθερούπολης στην Καβάλα. Οι έρευνες της Αστυνομίας είχαν στραφεί εξ αρχής στον τόπο καταγωγής του άτυχου 76χρονου στον Άγιο Αθανάσιο Δράμας.

Αστυνομικοί έσπευσαν από νωρίς στο νεκροταφείο του χωριού και αφού έφθασε στο σημείο εισαγγελέας ανοίχτηκε οικογενειακός τάφος, στον οποίο υπήρχαν υποψίες ότι βρισκόταν η σορός του 76χρονου.

Τελικά διαπιστώθηκε ότι ο 76χρονος είχε όντως μεταφερθεί εκεί, καθώς η σορός του βρέθηκε τυλιγμένη σε νάιλον. Η αστυνομία ερευνά συγκεκριμένο πρόσωπο, από το στενό συγγενικό κύκλο του 76χρονου.

Η έρευνα ξεκίνησε όταν συγγενείς του άτυχου άνδρα πήγαν να κάνουν τα εννιάμερα στα κοιμητήρια της Ελευθερούπολης. Εκεί διαπίστωσαν ότι τα χώματα ήταν ανακατεμένα ζήτησαν εκταφή και είδαν έκπληκτοι ότι το φέρετρο ήταν άδειο και μέσα υπήρχαν μπάλες με άχυρα.

