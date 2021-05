Δωδεκανήσα

Κορονοϊός - Πάτμος: παιδιά “κόλλησαν” από φιλοξενούμενους για το Πάσχα

Η οικογένεια, μέλος της οποίας φέρεται να μετέδωσε την Covid-19, έχει αναχωρήσει από το νησί. Πως εξελίσσονται οι εμβολιασμοί στο “νησί της Αποκάλυψης”

Όπως γράφει το patmostimes.gr:

Σε καραντίνα μπήκαν τα 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα και ένα έκτο ελέγχεται. Από αυτά τα 4 είναι παιδιά. Η πηγή είναι φίλοι φιλοξενούμενοι οικογένειας με παιδιά από την Αθήνα που όμως έφυγαν. Είχαν πυρετό και βρέθηκαν θετικοί στην Αθήνα

.Από φήμες μη επιβεβαιωμένες υπάρχει και άλλο παιδί κρούσμα, όπως έδειξε το self test, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα με μοριακό τέστ. Το κρούσμα αυτό είναι από άλλη πηγή.

Η κατάσταση του εμβολιασμού στην Πάτμο σύμφωνα με πληροφορίες μας από την επιστημονικό διευθυντή ιατρό κ. Γιώργο Τσουκαλά έχει ως εξής :

Aπό την έναρξη των αιτήσεων εμβολιασμού στο νησί μας έγιναν 1763 αιτήσεις. Από τους αιτούντες περίπου οι 1300 εμβολιάστηκαν αλλά από αυτούς μόνο 500 περίπου με τις δύο δόσεις. Να ληφθεί υπόψη ότι από αυτούς περίπου 150 δεν είναι καθαρά τοπικός πληθυσμός αλλά επισκέπτες που έρχονται εποχιακά στο νησί μας.

Σήμερα 9 Μάϊου λήγει η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων για εμβολιασμό. Όσοι εκκρεμούν, 800 περίπου για να κάνουν και τη δεύτερη δόση , θα εμβολιαστούν μέχρι μέσα Ιουνίου όπως μας ενημέρωσε ο ΕΟΔΥ".

Στην ερώτηση μας γιατί σταματάνε οι αιτήσεις σήμερα μας είπε:

"Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ δεν ευνοούν οι υψηλές θερμοκρασίες, το ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΜΟΥ το καλοκαίρι δεν θα είναι εμβολιαστικό κέντρο και αν προλάβουν να εμβολιαστούν οι 1763 αιτούντες με τις δύο δόσεις, το νησί στατιστικά θα είναι covid free".

Συμπληρώνει όμως ο κ. Τσουκαλάς :

"Μεγάλος είναι ο κίνδυνος για πισωγύρισμα από τα κρούσματα αυτά γι αυτό θα πρέπει να υπάρξει μεγάλη προσοχή από όλους. Πρέπει άμεσα να απαιτήσουμε να ενισχυθεί το Κ.Υ Πάτμου, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στους πολλαπλούς ρόλους του. Να υπάρξει κλιμάκιο τού ΕΟΔΥ στο νησί . Να ενισχυθεί η υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας. Να προσληφθεί επιπλέον προσωπικό καθαριότητας για τα σχολεία. Να συνεχίσει το Κ.Υ Πάτμου τον ρόλο του ως εμβολιαστικό κέντρο".

Ίδωμεν βέβαια, αν σταλούν όλα τα εμβόλια εγκαίρως για να προλάβουν να εμβολιαστούν μέχρι τον Ιούνιο για να χαρακτηριστεί το νησί covid free. Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Πάτμου λόγω των κρουσμάτων που είναι παιδιά έκλεισε την παιδική χαρά για απολύμανση και θα την ανοίξει σήμερα Κυριακή προς το απόγευμα.

Όπως έχει δηλωθεί από τους αρμόδιους θα συνεχίσουν οι εμβολιασμένοι να φορούν τη μάσκα,να εφαρμόζουν τα υγειονομικά μέτρα, γιατί το εμβόλιο δεν καλύπτει εκατό τοις εκατό την ανοσία, και ο εμβολιασμένος μπορεί να κολήσει τον ιό από κάποιο κρούσμα.

