Κόρινθος: Στον ανακριτή ο πατέρας που κατηγορείται για τον βιασμό της κόρης του (βίντεο)

«Δεν είναι όλα αλήθεια», υποστήριξε μπροστά στην κάμερα.

Ενώπιον του ανακριτή στα δικαστήρια της Κορίνθου οδηγήθηκε το πρωί ο 45χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της ανήλικης κόρης του, στο χωριό Άσσος.

Κατά την είσοδό του, ο 45χρονος αρκέστηκε να πει μπροστά στην κάμερα, ότι δεν είναι αλήθεια όλα όσα λέγονται για εκείνον και τη δράση του.

Το δράμα που ζούσε το κορίτσι έγινε γνωστό όταν η ίδια το κατήγγειλε, μαζί με την μητέρα του, στο Αστυνομικό Τμήμα Βραχατίου, όπου περιέγραψε στους αστυνομικούς όσα βίωνε από τα 12 χρόνια της.

Σημειώνεται πως η ανήλικη θα μεταφερθεί σε ιατροδικαστή σε νοσοκομείο της Αθήνας για εργαστηριακές εξετάσεις.

