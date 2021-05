Κιλκίς

Κορονοϊός - Κιλκίς: Οδηγός αρνήθηκε να κάνει rapid test και συνελήφθη

Σε βάρος του 44χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Οδηγός οχήματος συνελήφθη στον συνοριακό σταθμό των Ευζώνων, στο Κιλκίς, διότι κατά την είσοδό του στην ελληνική επικράτεια αρνήθηκε να υποβληθεί σε rapid test από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ που βρισκόταν επί τόπου.

