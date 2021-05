Πιερία

Κατερίνη: 50χρονος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του την πρώην σύντροφό του

Εμφανίστηκε αμετανόητος για τις πράξεις του ενώπιον του Δικαστηρίου. Η ποινή που του επιβλήθηκε.

Σε κάθειρξη 16 ετών καταδικάστηκε 50χρονος που παρέσυρε σκόπιμα με το φορτηγάκι του την 52χρονη πρώην ερωτική του σύντροφο, η οποία κινούνταν με ποδήλατο στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να της προκαλέσει βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου δικάστηκε, τον έκρινε ένοχο για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη οδήγηση, χωρίς να του αναγνωρίσει ελαφρυντικό. Στην απολογία του, ο 50χρονος εμφανίστηκε αμετανόητος, λέγοντας πως «έπρεπε να της κοπούν τα ποδαράκια».

Το περιστατικό διαδραματίστηκε πέρσι τον Μάρτιο, στην Κατερίνη, και αρχικά αντιμετωπίστηκε ως τροχαίο ατύχημα. Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε όμως, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο περί εγκληματικής ενέργειας. Στο συμπέρασμά αυτό κατέληξε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κατερίνης με τους αστυνομικούς να αξιοποιούν μαρτυρικές καταθέσεις και υλικό από κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τη διαδρομή του.

Χαρακτηριστική, μάλιστα, ήταν η κατάθεση γυναίκας οδηγού, αυτόπτη μάρτυρα του συμβάντος, η οποία μετά την παράσυρση και ανατροπή της παθούσας καταδίωξε τον δράστη αλλά εκείνος αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς κατάφερε να διαφύγει.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το προηγούμενο διάστημα η 52χρονη είχε απευθυνθεί στην αστυνομία καταγγέλλοντας τον κατηγορούμενο ότι μετά τη διακοπή της σχέσης τους δημιουργούσε επεισόδια, απειλώντας ότι θα την σκοτώσει. Κατά το ίδιο κατηγορητήριο, ο 50χρονος, πωλητής λαϊκών αγορών, φαίνεται πως γνώριζε το καθημερινό πρόγραμμα και το δρομολόγιο που ακολουθούσε η γυναίκα. Προκειμένου δε να καταστεί δυσχερής ο εντοπισμός του είχε αφαιρέσει από το φορτηγάκι την πίσω πινακίδα κυκλοφορίας, ενώ μετά την πράξη του έβγαλε την μπαταρία του κινητού του τηλεφώνου και απέκρυψε το χτυπημένο στον ανεμοθώρακα όχημα σε αγροτική περιοχή, έξω από την Κατερίνη. Εντοπίστηκε τελικά ένα 24ωρο αργότερα και παραπέμφθηκε στη Δικαιοσύνη.

«Ήμουν στη πρίζα, έπινα από το πρωί. Την πάτησα ένα σουτ. Ο σκοπός μου ήταν να μην ξαναπερπατήσει», είπε στην απολογία του, καταφερόμενος με χυδαίους χαρακτηρισμούς εναντίον της παθούσας, η οποία παρακολουθούσε από το ακροατήριο τη διαδικασία, καθισμένη σε αναπηρικό καροτσάκι.

Μετά την ετυμηγορία δικαστών και ενόρκων, ο κατηγορούμενος επέστρεψε στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του.

