Σύρος: Σύλληψη για ναρκωτικά

Ένας 45χρονος συνελήφθη από το Λιμενικό. Στην κατοχή του βρέθηκε σημαντικό ποσότητα ινδικής κάνναβης.

Χαρτοκιβώτιο, που περιείχε τέσσερις πλαστικές αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη ινδική κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 4 κιλών και 586 γραμμαρίων, εντοπίστηκε στην κατοχή ενός 45χρονου Έλληνα κατά την έξοδο του από εγκαταστάσεις μεταφορικής εταιρείας στη Σύρο, ο οποίος συνελήφθη από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Λιμεναρχείου.

Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του 45χρονου, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε μία αυτοσχέδια πλαστική συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης μικτού βάρους 24 γραμμαρίων.

Επιπρόσθετα, κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.253 ευρώ και δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Προανάκριση, κατά την αυτόφωρη διαδικασία, διενεργείται από το Λιμεναρχείο Σύρου.

