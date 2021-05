Κορινθία

Ισθμός Κορίνθου: εικόνα από drone μετά την κατολίσθηση (βίντεο)

Το μέγεθος της κατολίσθησης είναι πρωτοφανές και χαρακτηριστικό του μεγέθους της είναι πως η μια από τις δύο βάσεις της μεγάλης σιδερένιας πεζογέφυρας αιωρείται!

Σοκάρουν οι εικόνες που κατέγραψε στον Ισθμό της Κορίνθου το drone της ομάδας Up Stories, δέκα ημέρες μετά τη νέα, μεγάλη κατολίσθηση.

Η διώρυγα στον Ισθμό της Κορίνθου παραμένει κλειστή, ενώ οι κατολισθήσεις συνεχίζονται δημιουργώντας πονοκέφαλο στους ειδικούς, τόσο για τις εργασίες όσο και για την διάνοιξη του Ισθμού.

Το μέγεθος της κατολίσθησης είναι πρωτοφανές και χαρακτηριστικό του μεγέθους της είναι πως η μια από τις δύο βάσεις της μεγάλης σιδερένιας πεζογέφυρας αιωρείται στο κενό, καθώς το έδαφος κάτω από αυτή έχει υποχωρήσει.

Οι εργασίες για την αντιστήριξη τόσο της πεζογέφυρας όσο και των τοιχωμάτων του Ισθμού έχουν ήδη ξεκινήσει προκειμένου να κερδηθεί το μεγάλο στοίχημα της διάνοιξης του Ισθμού πριν ξεκινήσει για τα καλά η φετινή τουριστική σεζόν.

