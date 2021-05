Μαγνησία

Γλυκά Νερά: Τραγούδι στην μνήμη της Καρολάιν - Τι είπαν στον ΑΝΤ1 οι δημιουργοί του (βίντεο)

Ένα τραγούδι για την αδικοχαμένη 20χρονη Καρολάιν έγραψαν φίλοι της, μετά το άγριο έγκλημα στα Γλυκά Νερά.

Πρόκειται για ένα τραγούδι αποχαιρετιστήριο, αφιερωμένο στη νεαρή κοπέλα που δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της στην περιοχή της Αττικής, γραμμένο από τους φίλους της από την Αλόννησο.

Οι δημιουργοί του τραγουδιού μίλησαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε, μεταξύ άλλων, ο Μαυρουδής Αντωνίου «έχουμε συγκλονιστεί ολοι από τον θάνατο της Καρολάιμ και γι’ αυτό πήρα την απόφαση να το κάνω, όταν μου ζητήθηκε». Από την πλευρά της η τραγουδίστρια Αννούλα Μώρου είπε για την άτυχη 20χρονη «έφυγε τόσο άδικα. Τα έζησε όλα πολύ νωρίς» και πρόσθεσε ότι «κάναμε το τραγούδι με σεβασμό στην μνήμη της Καρολάιν»

Την ίδια ώρα, τη σχέση που μπορεί να έχει ο 36χρονος, υπήκοος Γεωργίας, ο οποίος συνελήφθη στον Έβρο, με τη δολοφονία της 20χρονης Καρολάιν εξετάζουν αξιωματικοί της Ασφάλειας. Για το έγκλημα στα Γλυκά Νερά μίλησε στον ΑΝΤ1 ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, ο οποίος μίλησε για τα λάθη που έκαναν οι δράστες.

