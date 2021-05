Κορινθία

Φωτιά στον Σχίνο Λουτρακίου: ζημιές σε σπίτια και εκκένωση οικισμών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις φλόγες τυλίχθηκαν εξοχικές κατοικίες. Οικισμοί εκκενώθηκαν ενώ κάτοικοι απομακρύνθηκαν. Ξεκίνησαν τη συνδρομή τα εναέρια μέσα.

Ζημιές σε τουλάχιστον τρεις κατοικίες προκάλεσε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Σχίνο Λουτρακίου, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού τα πυροσβεστικά αεροπλάνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, εκτός από τους οικισμούς Σχίνος, Αγία Σωτήρα, Βαμβακές και Μαυρολίμνη, εκκενώθηκαν σήμερα το πρωί, για προληπτικούς λόγους, οι μονές Αγίου Ιωάννη Μακρινού και Αγίας Παρασκευής, καθώς και οι οικισμοί, Μάζη και Παρασκευά, διότι το πύρινο μέτωπο κινείτο ανατολικά και διέσχιζε τα Γεράνεια Όρη.

Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι μέτριας έντασης, αλλά με ισχυρές ριπές, ενώ το μέτωπο της φωτιάς έχει νοτιοανατολική εξέλιξη, πάντα σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύονται διαρκώς. Συνολικά έχουν κινητοποιηθεί 182 πυροσβέστες με επτά ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 62 οχήματα, το ΜΕΤΠΕ, οκτώ αεροσκάφη, εννέα PZL, ένα Chinook και δύο ελικόπτερα της ΕΛΑΣ και της Πυροσβεστικής. Την επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και εθελοντές πυροσβέστες. Παράλληλα, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το έργο της κατάσβεσης συντονίζει ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης ενώ με εντολή του αρχηγού του έχει μεταβεί στην περιοχή Σχίνο Λουτρακίου ο υπαρχηγός του Σώματος, ο αντιστράτηγος Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος. Παράλληλα, κλιμάκιο της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού μεταβαίνει στο Σχίνο, με σκοπό να ερευνήσει τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.

Σημειώνεται ότι λόγω της πυρκαγιάς, η ΕΛΑΣ προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Ειδικότερα, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Μεγάρων - Αλεποχωρίου, από το 21ο προς Αλεποχώρι και στη διασταύρωση του Πόρτο Γερμενό με την Ψάθα, στο ρεύμα προς Ψάθα.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» επεσήμανε ότι «Είναι μεγάλη η φωτιά στα Γεράνεια Όρη», σημειώνοντας ότι «οι δυνάμεις ενισχύονται διαρκώς από ξηράς και με την συμμετοχή εθελοντών». Πρόσθεσε πάντως ότι η κατάσταση πλέον είναι καλύτερη καθώς έχουν κοπάσει οι άνεμοι και η πορεία της φωτιάς άλλαξε, με αποτέλεσμα να μην κινδυνεύει το Σχίνο, με χιλιάδες εξοχικές κατοικίες.

«Είναι πάρα πολύ μεγάλη η φωτιά. Είναι σχεδόν ανεξέλεγκτη η κατάσταση», είπε από πλευράς του ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου. Όπως σημείωσε ο Παναγιώτης Νίκας, «έχει κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη για την κατάσβεση της φωτιάς».

Μιλώντας επίσης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο Αναστάσιος Γκιόλης, Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας είπε ότι «από τις 09:30 της Τετάρτης μαίνεται η φωτιά, καταστρέφοντας έναν «πνεύμονα πρασίνου». Έχουν καεί σίγουρα δύο εξοχικές κατοικίες, αλλά το μέλημα όλων μας είναι να μην κινδυνεύσει κάποιος πολίτης. Αυτό προσπαθούσαμε όλο το βράδυ, να πείθουμε τον κόσμο να φύγει από τα σπίτια του. Η φωτιά έχει φύγει τώρα προς το βουνό».

Αμέσως μετά, ο Δήμαρχος Λουτρακίου, Γιώργος Γκιώνης, σημείωσε ότι «η φωτιά έχει φύγει και πάει προς το Αλεποχώρι. Είναι πολύ μεγάλο το μέτωπο. Περιμένουμε τα εναέρια μέσα για να μπορέσουμε να «μαζέψουμε» την φωτιά. Είναι αρκετά δύσβατη η περιοχή. Η φωτιά είναι πάνω στο βουνό. Τα μποφόρ είναι 5 με 6. Καμιά φορά η φωτιά «πέφτει» και μετά σε 15 λεπτά είναι δίπλα σου».

Ακόμη, ο κ. Γιάννης Γκίκας, κάτοικος της περιοχής επεσήμανε ότι «Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί και ορισμένα σπίτια στον Σχίνο. Τώρα που ξημέρωσε ελπίζουμε να πάνε όλα καλά».

Ο καπνός από τη φωτιά στο Λουτράκι έχει φθάσει έως την Αττική και είναι ορατός σε πολλές περιοχές της Αθήνας.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία για ψήφισμα Ευρωκοινοβουλίου: αντικατοπτρίζει τα άδικα και μεροληπτικά ελληνικά επιχειρήματα

Βόλος: συναγερμός για εξαφάνιση ανήλικων κοριτσιών

Καιρός: τοπικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας την Πέμπτη