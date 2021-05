Ρεθύμνου

Κάνναβη κρυμμένη σε οικόπεδο

Έκρυψε τα ναρκωτικά, αλλά δε ξέφυγε από την Αστυνομία.

Συνελήφθη, σε περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου, από αστυνομικούς του ΤΑΕ Ρεθύμνης Έλληνας κατηγορούμενος για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η σύλληψη έγινε μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε ο συγκεκριμένος άνδρας να μεταβαίνει σε αγροτεμάχιο της περιοχής όπου προμηθεύτηκε ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον ίδιο καθώς και στο αγροτεμάχιο βρέθηκε και κατασχέθηκε μία αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα 640 γραμμάρια κάνναβης.