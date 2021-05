Σέρρες

Κορονοϊός - Σέρρες: Αποφυλακίστηκε ο νταλικέρης “αρνητής μάσκας”

Ο 37χρονος είχε συλληφθεί, για τρίτη φορά και πήρε το δρόμο για τις φυλακές.

Αποφυλακίστηκε ο 37χρονος αρνητής μάσκας από τις Σέρρες, ο οποίος είχε οδηγηθεί στις φυλακές Νιγρίτας στα τέλη Απριλίου.

Ο 37χρονος είχε συλληφθεί, για τρίτη φορά και πήρε το δρόμο για τις φυλακές καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι ήταν ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων και δεν του χορήγησε αναστολή.

Το δικαστήριο του επέβαλλε ποινή 60 ημέρων και υποχρεούνταν να εκτίσει τις 40.

Στην απολογία του είχε υποστηρίξει ότι δεν την φορούσε για λόγους υγείας, ωστόσο δεν κατάφερε να το αποδείξει αλλά ούτε και να πείσει τους δικαστές.

