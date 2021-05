Εύβοια

Εύβοια: Πέθανε μωρό 8 μηνών – Η καταγγελία των γονιών του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η καταγγελία ζευγαριού για το θάνατο του μωρό τους, που προκαλεί ερωτήματα.

Στο Νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας μεταφέρθηκε μωρό από το νοσοκομείο Χαλκίδας, στο τέλος της περασμένης εβδομάδας.

Το 8 μηνών μωράκι από το Κέντρο Υποδοχής της Ριτσώνας, μεταφέρθηκε χωρίς σφυγμό και αναπνοή στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Οι γονείς είπαν ότι το παιδί έπεσε.

Αρχικά παρασχέθηκαν στο μωρό οι πρώτες βοήθειες, με τους γιατρούς να το επαναφέρουν με τη μέθοδο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης κι έπειτα το παιδί μεταφέρθηκε διασωληνωμένο στην Αθήνα.

Παρέμεινε σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική μονάδα της Αγίας Σοφίας και σύμφωνα με την καταγγελία, το μωράκι πέθανε την Παρασκευή και οι γονείς του το έμαθαν το πρωί της Δευτέρας.

Πηγή: tvstar.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πτήση Ryanair – Επιβάτης στον ΑΝΤ1: είπαν στον πιλότο “αν δεν κατεβάσεις το αεροπλάνο, το ρίχνουμε”

Εμβόλιο Johnson & Johnson - Θήβα: θρόμβωση σε 48χρονη μετά τον εμβολιασμό της

“Special Report” για τα ολυμπιακά “όνειρα” (εικόνες)