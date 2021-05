Βοιωτία

Λιβαδειά: Καρέ – καρέ η διάρρηξη σε σπίτι (βίντεο)

Με περισσευούμενο θράσσος οι ληστές μπήκαν στη μονοκατοικία και τη λήστεψαν μέρα - μεσημέρι.

Μέρα μεσημέρι μπήκαν τρεις διαρρήκτες σε σπίτι και το...άδειασαν, χωρίς όμως, υπολογίσει ότι, το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης κατέγραφε καρέ-καρέ τις κινήσεις τους.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε μονοκατοικία στην περιοχή μεταξύ Λιβαδειάς και Ανάληψης και όπως φαίνεται και στο αποκαλυπτικό βίντεο, οι τρεις διαρρήκτες κατέστρεψαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους.

Αστυνομικές πληροφορίες αναφέρουν ότι, οι δράστες μπήκαν αφού έριξαν την περίφραξη γειτονικού χωραφιού και αφού επιβεβαιώθηκαν ότι δεν ήταν κανείς μέσα στο σπίτι, καθώς χτύπησαν το κουδούνι, παραβιάζοντας στη συνέχεια το παράθυρο του σπιτιού.

Αυτό που δεν είχαν φανταστεί ωστόσο είναι ότι, μέσα στο σπίτι υπήρχε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που κατέγραψε τα πρόσωπά τους, τα οποία ήταν ακάλυπτα.

Παρέμειναν στο σπίτι 13 λεπτά κατά τη διάρκεια των οποίων αφαίρεσαν ηλεκτρικές συσκευές και τιμαλφή, η αξία των οποίων υπολογίζεται πρόχειρα ότι ξεπερνά τις 10.000 ευρώ.

Επιπλέον, προκάλεσαν ζημιές στο χώρο, αφού τα έκαναν όλα «γυαλιά –καρφιά».

Την υπόθεση ερευνά το τμήμα ασφάλειας Λιβαδειάς που εξετάζει παρόμοιες υποθέσεις διαρρήξεων στην ευρύτερη περιοχή το τελευταίο διάστημα.

