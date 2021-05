Εύβοια

Αιδηψός: Αυτοκίνητο “βούτηξε” στη θάλασσα (εικόνες)

«Άγιο» είχε ο οδηγός του αυτοκινήτου που κατέληξε στη θάλασσα. Εικόνες από το σημείο.

Καλά στην υγεία του είναι ένας 27χρονος, που με το ΙΧ αυτοκίνητό του έπεσε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Λουτρών Αιδηψού.

Ο 27χρονος κατά δήλωση του έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε πάνω σε προστατευτικά κιγκλιδώματα, ενώ μετέπειτα ανασύρθηκε με ασφάλεια στην ακτή με τη βοήθεια παρευρισκομένων ατόμων.

Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια διεκομίσθη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, για περαιτέρω εξετάσεις.

Από το περιστατικό της πτώσης του οχήματος δεν προκλήθηκε τραυματισμός ούτε παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Εικόνες: eviathema.gr

