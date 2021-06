Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: σύλληψη άνδρα για απόπειρα αρπαγής ανήλικης

Πρόκειται για έναν 55χρονο, ο οποίος είχε στο παρελθόν προσεγγίσει και δύο 20χρονες. Πώς προσπάθησε να αποπλανήσει την 16χρονη.

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 55χρονος, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να βάλει στο αυτοκίνητό του 16χρονη μαθήτρια το πρωί της Δευτέρας στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί αξιοποίησαν το βιντεοληπτικό υλικό που είχαν στη διάθεσή τους και κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του ατόμου που φέρεται να προσπάθησε να αποπλανήσει την 16χρονη μαθήτρια.

Όπως προέκυψε μάλιστα από την έρευνα, ο 55χρονος είχε στο παρελθόν προσεγγίσει δύο 20χρονες στην περιοχή των Πεύκων και τις παρενόχλησε σεξουαλικά.

Πώς προσπάθησε να αποπλανήσει την 16χρονη

Το πρωί της Δευτέρας η 16χρονη πήρε το λεωφορείο για να πάει από το σπίτι της στο σχολείο. Είναι μαθήτρια της Α’ Λυκείου στο Επαγγελματικό Λύκειο της Νεάπολης. Συνήθως παίρνει το λεωφορείο της γραμμής 18 όμως σήμερα δεν το πρόλαβε και πήρε το λεωφορείο της γραμμής 28. Η πλησιέστερη στάση στο σχολείο της είναι η στάση «Κόκορα», στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, στην περιοχή των Συκεών.

Κατέβηκε από το λεωφορείο και κινήθηκε προς ένα καφέ για να ρωτήσει πως θα πάει προς το σχολείο της. Απευθυνόμενη σε έναν μεσήλικα άντρα ρώτησε ποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσει για να φτάσει στο Επαγγελματικό Λύκειο της Νεάπολης. Εκείνος της πρότεινε να την πάει με το αμάξι. Η μαθήτρια αρνήθηκε όμως εκείνος επέμεινε λέγοντας: «Είσαι ωραία κοπέλα να σε πάω εγώ». Η κοπέλα αποχώρησε χωρίς να συνεχίσει την κουβέντα.

Μόλις μπήκε σε κάποιο στενό, κινούμενη για το σχολείο της, διαπίστωσε ότι την ακολουθεί με το αυτοκίνητό του ο άντρας που συνάντησε νωρίτερα στο καφέ. Την πλησίασε και από το ανοιχτό παράθυρο του οχήματός του της είπε: «Μπες μέσα να σε πάω εγώ στο σχολείο σου». Η κοπέλα έντρομη επέστρεψε στο καφέ που είχε πρωτοσυναντήσει τον άγνωστο άντρα και από εκεί τηλεφώνησε στον πατέρα της.

Ο πατέρας της 16χρονης μετέβη στο σημείο και στη συνέχεια πήγε στο Τμήμα Ασφαλείας Νεάπολης – Συκεών, όπου υπέβαλε μήνυση κατά αγνώστου για το περιστατικό.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία για τη σύλληψη του 56χρονου στη Θεσσαλονίκη, μετά από την καταγγελία της 16χρονης:

"Η άμεση κινητοποίηση αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Νεάπολης – Συκεών στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για παρενόχληση νεαρής κοπέλας στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, οδήγησε στον εντοπισμό και στη σύλληψη του δράστη. Πρόκειται για 56χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία. Από τη συνεχιζόμενη έρευνα προέκυψε ότι, αρχές Μαΐου του 2021, ο προαναφερόμενος άντρας, είχε προσεγγίσει, επιπλέον, δύο 20χρονες γυναίκες στην ευρύτερη περιοχή των Πεύκων και προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους.Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα".

