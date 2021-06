Ηράκλειο

Κρήτη: Ανήλικος απειλούσε με μαχαίρι την οικογένειά του

Στο "πόδι" σηκώθηκε μια ολόκληρη γειτονιά. Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με πρωταγωνιστή έναν ανήλικο.

Ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε στην Κρήτη τις τελευταίες ώρες

Πρωταγωνιστής, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ένας ανήλικος ο οποίος για λόγους που διερευνώνται, άρχισε να απειλεί με αιχμηρό αντικείμενο την μητέρα του, τον παππού του και την αδελφή του.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα στο σπίτι της οικογένειας στις Μεσαμπελιές στο Ηράκλειο και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί από το Α’ Αστυνομικό Τμήμα καθώς δικυκλιστές της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ της Άμεσης Δράσης Ηρακλείου.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες οι Αρχές κατάφεραν να βγάλουν έξω τα μέλη της οικογένειας που απειλούνταν και στη συνέχεια, εκμεταλλευόμενοι ένα λάθος του ανήλικου, τον ακινητοποίησαν.

Κάτοικοι από τα διπλανά σπίτια είχαν βγει στο δρόμο και έντρομοι παρακολουθούσαν τις εξελίξεις ενώ όπως σχολίασε αστυνομική πηγή, “ήταν ένα αρκετά δύσκολο περιστατικό αλλά ευτυχώς όλα πήγαν καλά”.

Ο ανήλικος οδηγήθηκε αρμοδίως για τα περαιτέρω.

