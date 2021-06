Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ανήλικη άρπαξε αλυσίδα από το λαιμό ηλικιωμένης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την αγκάλιασε και της άρπαξε κόσμημα αξίας 1.000 ευρώ!

Τρεις περιπτώσεις κλοπών που πραγματοποιήθηκαν τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μαϊο φέτος, σε περιοχές των Σερρών, εξιχνίασαν αστυνομικοί των κατά τόπους τμημάτων, όπως αναφέρεται σε σχετική σημερινή ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, από το αστυνομικό τμήμα Ηράκλειας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος τριών ημεδαπών ανδρών, διότι όπως προέκυψε από την έρευνα, τον Ιανουάριο του 2021 διέρρηξαν την οικία ενός ημεδαπού, σε περιοχή των Σερρών, από όπου αφαίρεσαν διάφορες οικιακές συσκευές και έπιπλα, συνολικής αξίας 2.460 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του παθόντα.

Δικογραφία σε βάρος μιας ανήλικης ημεδαπής, η οποία όπως προέκυψε από την έρευνα τον Φεβρουάριο του 2021, σε περιοχή των Σερρών αφαίρεσε με τη μέθοδο του εναγκαλισμού από μία ηλικιωμένη, ένα κόσμημα λαιμού, αξίας 1.000 ευρώ, σχηματίστηκε από το αστυνομικό τμήμα Ηράκλειας. Σύμφωνα με δήλωση της παθούσας, μετά την αφαίρεση του κοσμήματος η ανήλικη διέφυγε με όχημα.

Δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, ο οποίος βάσει της έρευνας που έγινε το μεσημέρι της 30ης Μαΐου 2021, σε περιοχή των Σερρών, αφαίρεσε από δύο γεωργικούς ελκυστήρες και ένα γεωργικό μηχάνημα τρεις ηλεκτρικούς συσσωρευτές, συνολικής αξίας 450 ευρώ, σχημάτισαν αστυνομικοί του τμήματος Νέας Ζίχνης. Οι κλεμμένοι συσσωρευτές βρέθηκαν στην κατοχή του συλληφθέντα, και αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους, αναφέρεται σε σχετική σημερινή ανακοίνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Έρευνα: Πως η πανδημία άλλαξε τον τρόπο που ψωνίζουν οι Έλληνες

Κορονοϊός - Πέτσας: Προνόμια στους εμβολιασμένους

Σάκης Ρουβάς - “Ενώπιος Ενωπίω”: Τα δύσκολα παιδικά χρόνια και η συγκίνηση για τη μητέρα του (βίντεο)