Λακωνία

Σπάρτη: Φωτιά σε δάσος

Στη "μάχη" της κατάσβεσης και εναέρια μέσα. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Συναγερμός έχει σημάνει στη Σπάρτη καθώς έχει ξεσπάσει πυρκαγιά στην περιοχή Ποταμιά όπου καίγεται δασική έκταση.

Στο σημείο επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 11 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και τέσσερα αεροσκάφη.

Το έργο της Πυροσβεστικής δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

