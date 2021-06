Ζάκυνθος

Ζάκυνθος - “Ναυάγιο”: πτώση τουρίστριας από τον βράχο (βίντεο - ντοκουμέντο)

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ απο την "βουτιά θανάτου" της κοπέλας, περιέχει το βίντεο που έδωσε στην δημοσιότητα στέλεχος της Πολιτικής Προστασίας που παραιτήθηκε.

Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από το θανατηφόρο δυστύχημα στην περιοχή “Ναυάγιο” της Ζακύνθου με την πτώση τουρίστριας το 2017

Η νεαρή κοπέλα μαζί με τον σύντροφό της, είχαν επισκεφθεί το πλάτωμα που βρίσκεται πάνω από την παραλία του Ναυαγίου για να τραβήξουν φωτογραφίες.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες η κοπέλα προτίμησε να βγάλει φωτογραφίες από ένα σημείο που είναι ιδιαίτερα δύσβατο και επικίνδυνο και ξαφνικά βρέθηκε στο κενό και έπεσε στην παραλία του Ναυαγίου.

Την επικινδυνότητας από το χώρο θέασης του “Ναυαγίου”, επικαλείται, μεταξύ άλλων, για την υποβολή παραίτησης το στέλεχος της Πολιτικής Προστασίας, Θοδωρής Τσουκαλάς

Αναλυτικά η επιστολή παραίτησης:

Προς: κύριον Προέδρο Περιφερειακού Συμβουλίου

Κοιν.: 1)Γραφείο Πρωθυπουργού

2)κ. Γ. Γεραπετρίτη Υπουργό Επικρατείας

3)κ. Ν. Χαρδαλιά Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας

4)κ. Α. Σουρβίνο Συντονιστή Πολ. Προστασίας Ιονίων Νήσων

5)κ. Ν. Μηλιώτη Αντιπεριφεριάρχη Πολ. Προστ. Ιονίων Νήσων

5)κ. Γ. Στασινόπουλο Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου

Θέμα: Επιστολή παραίτησης

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

σας υποβάλλω την παραίτηση μου από μέλος της πολιτικής προστασίας, διότι διαμαρτύρομαι και διαφωνώ, για τους παρακάτω λόγους:

Η επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας (lock down), που έχει επιβληθεί με την απόφαση 36071/6217,14/05 /2021 της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ζακύνθου, στην ορεινή Ζάκυνθο, από τις 6 το απόγευμα έως της τις 6 το πρωί σε δασικούς δρόμους, με βρίσκει κάθετα αντίθετο.

Με δεδομένο ότι οι περισσότεροι δρόμοι στη Ζάκυνθο είναι κατασκευασμένοι από το δασαρχείο και χαρακτηρίζονται ως «δασικοί», με αυτήν την απόφαση επι της ουσίας, από τις 6 το απόγευμα και μάλιστα κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, σταματά η επιχειρηματική, η κοινωνική και κτηνοτροφική δραστηριότητα. Πρωτίστως όμως, θίγεται η όποια τουριστική δραστηριότητα, που τόσο έχουμε ανάγκη, ειδικά αυτή τη περίοδο. Ως κάτοικος της ορεινής Ζακύνθου,ως μέλος της πολιτικής προστασίας και ως περιφερειακός σύμβουλος, δεν μπορώ να συμμετέχω σε ένα θεσμικό όργανο, που από προφανή αδυναμία δεν δύναται να προστατεύσει την περιοχή και επιβάλλει καθολική απαγόρευση.

Μείζον θέμα για εμένα θεωρείται η επικινδυνότητα στο χώρο θέασης του Ναυαγίου και η έλλειψη προστασίας των τουριστών, που εξ αυτού του λόγου έχουμε θρηνήσει τα τελευταία χρόνια αρκετά θύματα και μάλιστα τουρίστες.

Για το δεύτερο σε επισκεψιμότητα αξιοθέατο μετά τον Παρθενώνα στην χώρα μας, η πολιτεία δεν έχει λάβει καμία μέριμνα. Όπως όλοι γνωρίζουμε την ευθύνη της προστασίας σε αυτό το χώρο, από το 2016 (χάραξη ζώνης αιγιαλού), την έχει το Ελληνικό Δημόσιο. Ειδικότερα σας υπενθυμίζω, ότι το 2016 και 2017 τρεις τουρίστες, στην προσπάθεια τους να φωτογραφηθούν, έπεσαν στο κενό,δυστυχώς τέσσερα χρόνια μετά, ουδείς φρόντισε να προστατεύσει τους επισκέπτες αλλά και το εθνικό τουριστικό προϊόν.

Δυστυχώς 2 χρόνια μετά τις εκλογές, παρόλες τις προσπάθειες των τοπικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας για εύρεση λύσης, τίποτα δεν έχει προχωρήσει.

Είμαι στην δυσάρεστη θέση να σας επισυνάψω βίντεο από την πτώση εικοσιδυάχρονης Αμερικανίδας τουρίστριας το 2017 (το βίντεο έχει σκληρές εικόνες), για να αντιληφθούμε όλοι, ότι τέτοιες εικόνες δεν μπορούν να υπάρχουν στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Παρεμπιπτόντως η συγκεκριμένη βιντεοσκόπηση έχει γίνει από Άγγλο τουρίστα και πρόσφατα αναπαράγεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρακαλώ πολύ κύριε Πρόεδρε ενεργώντας θεσμικά, να κάνετε ότι είναι εφικτό για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα, γεγονός που θα βλάψει σε παγκόσμιο επίπεδο τον τουρισμό της χώρας μας, ο οποίος διάγει ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια μια από τις δυσκολότερες περιόδους του.

Παρακαλώ επίσης τον αξιότιμο Πρωθυπουργό να βάλει στην σκέψη του και την Ζάκυνθο.

Κύριε Μητσοτάκη είστε πλέον η τελευταία μας ελπίδα μετά από σαράντα χρόνια.

Εξ όλων αυτών, δεν μπορώ να συμμετέχω σε αυτόν τον «χορό του θανάτου» και παραιτούμαι.

Με τιμή

Θεόδωρος Τσουκαλάς

