Τροχαίο στο Λουτράκι: Νεκρός οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με ΙΧ (βίντεο)

Υπέκυψε στα τραύματά του ο νεαρός μοτοσικλετιστής, μετά από τη σφοδρή σύγκρουση.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, στο Λουτράκι.

Μηχανή συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος μοτοσικλετιστής διακομίστηκε βαριά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Λουτρακίου, αλλά δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.

