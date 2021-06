Ηλεία

Φονικό στην Ηλεία: Ισόβια στον 68χρονο δράστη

Στην Αμαλιάδα έπεσε η αυλαία της εν ψυχρώ δολοφονίας στα Άσπρα Σπίτια που συγκλόνισε το Πανελλήνιο.

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στην Αμαλιάδα αναβίωσαν οι τραγικές στιγμές του στυγερού εγκλήματος πριν από 15 μήνες στα Άσπρα Σπίτια Ηλείας.

Ο 68χρονος σκότωσε τον 77χρονο Αναστάσιο Βέργο και τραυμάτισε σοβαρά την σύζυγό του, νομίζοντας ότι της είχε αφαιρέσει τη ζωή!

Ο δολοφόνος μάλιστα είχε σκοπό να σκοτώσει και τον γιο του ζευγαριού, ο οποίος γλίτωσε επειδή καθυστέρησε να πάει στο χωράφι για να συναντήσει τους γονείς του. Ωστόσο ο 68χρονος τον βρήκε λίγο αργότερα στον δρόμο αλλά ο γιος κατάφερε να ξεφύγει από τα πυρά, και να ειδοποιήσει την αστυνομία, που συνέλαβε τον δράστη, ο οποίος κρατούσε ακόμα το όπλο!

Αμαλιάδα: Ο ρόλος του εκτελεστή…

Ο συνήγορος της οικογένειας Βέργου χαρακτήρισε το έγκλημα ως ένα από τα πιο στυγερά που έχουν απασχολήσει την περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Σε δήλωση του στην εφημερίδα «Πατρίς» μετά την ετυμηγορία του Ορκωτού Δικαστηρίου Αμαλιάδας, είπε χαρακτηριστικά:

«Ο κατηγορούμενος, εκείνο το πρωινό της 30ής Μαρτίου 2020, στα Άσπρα Σπίτια, λειτούργησε ως μια μηχανή εξολόθρευσης οποιουδήποτε μέλους της οικογένειας Βέργου κινούνταν στο συγκεκριμένο σημείο, στο οποίο προσήλθε, έχοντας αναλάβει το ρόλο του εκτελεστή με αποκλειστικό σκοπό τη θανάτωσή τους, την οποία είχε σχεδιάσει και αποφασίσει ευρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση».

Οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης περί βρασμού ψυχικής ορμής και αναγνώρισης ελαφρυντικών προσέκρουσαν στην ίδια τη λογική και τα πραγματικά περιστατικά.

Πηγη: patrisnews.com

