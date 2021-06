Μεσσηνία

Κυπαρισσία: Πυροσβέστης σκοτώθηκε σε τροχαίο εν ώρα υπηρεσίας

Θρήνος στην Πυροσβεστική για τον χαμό του 52χρονου. Πως έγινε το τραγικό τροχαίο δυστύχημα.





(εικόνα αρχείου)

Θύμα τροχαίου δυστυχήματος έπεσε αργά χθες το βράδυ ένας 52χρονος πυροσβέστης, στην εθνική οδό Πύργου - Κυπαρισσίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο 52χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης επέβαινε σε όχημα του πυροσβεστικού κλιμακίου Κυπαρισσίας, το οποίο επέστρεφε από δασική περιπολία στην περιοχή της Ελαίας Μεσσηνίας.

Κάποια στιγμή ο 52χρονος κατέβηκε από το πυροσβεστικό όχημα και τότε παρασύρθηκε, υπό άγνωστες ακόμα συνθήκες, από διερχόμενο αυτοκίνητο. Στην συνέχεια ο 52χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Κυπαρισσίας, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, θα διενεργηθεί προανάκριση και ένορκη διοικητική εξέταση για τις συνθήκες και τα αίτια που προκάλεσαν τον θάνατο του 52χρονου.

