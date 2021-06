Ηλεία

Ηλεία: Εξαρθρώθηκαν δυο σπείρες που διακινούσαν ηρωίνη (εικόνες)

Τους τελευταίους οκτώ μήνες είχαν διακινήσει περίπου 5,5 κιλά ηρωίνης. Συνελήφθησαν επτά άτομα.

Δύο σπείρες, που διακινούσαν ποσότητες ηρωίνης στην Ηλεία, εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Πύργου, συλλαμβάνοντας πέντε άνδρες και δύο γυναίκες. Για την ίδια υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμη δυο ανδρών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, καθώς και σε βάρος δυο άγνωστων συνεργών τους.

Σε ό,τι αφορά την δράση της πρώτης σπείρας, αποτελείτο, σύμφωνα με την Αστυνομία, από έξι άνδρες και δυο γυναίκες, που είχαν διακινήσει τους τελευταίους οκτώ μήνες, τουλάχιστον πέντε κιλά ηρωίνης. Η δεύτερη σπείρα, αποτελείτο, σύμφωνα με την Αστυνομία, από τρεις άνδρες, οι οποίοι τους τελευταίους τρεις μήνες, είχαν διακινήσει περίπου μισό κιλό ηρωίνης.

Σχετικά με την δράση της δεύτερης σπείρας, το αρχηγικό μέλος της συμμορίας, μετέβαινε, σύμφωνα με την Αστυνομία, με έναν από τους συλληφθέντες στην Πάτρα, όπου προμηθευόταν ποσότητες ηρωίνης. Κατά την επιστροφή τους ο αρχηγός λειτουργούσε ως προπομπός και ενημέρωνε τον συνεργό του για την παρουσία αστυνομικών, προκειμένου να αποφύγουν την διενέργεια ελέγχου.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν σε σπίτια, αγροτεμάχια και αποθήκες των συλληφθέντων, οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου, βρήκαν 19,4 γραμμάρια ηρωίνης, 8,8 γραμμάρια κοκαΐνης σε εννέα συσκευασίες, μικροποσότητα κάνναβης, μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, 14.840 ευρώ, πέντε αυτοκίνητα, μια μοτοσικλέτα και μεγάλο αριθμό συσκευών κινητών τηλεφώνων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.

