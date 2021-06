Λασιθίου

Φυλακές Νεάπολης: Τι βρέθηκε σε έρευνα στα κελιά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκτακτη αστυνομική επιχείρηση στο Κατάστημα Κράτησης Νεάπολης. Τι βρέθηκε.

Έκτακτη έρευνα πραγματοποιήθηκε βραδινές ώρες χθες, Σάββατο 19 Ιουνίου 2021, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αγίου Νικολάου, του ΤΑΕ - ΚΑΕ Λασιθίου και του Τμήματος Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης, σε θαλάμους και κοινόχρηστους χώρους του Καταστήματος Κράτησης Νεάπολης.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 14 αυτοσχέδια μαχαίρια,

• 5 αυτοσχέδιες μεταλλικές ράβδοι,

• 2 κινητά τηλέφωνα,

• φορτιστής κινητού τηλεφώνου,

• 3 μπουκάλια κρασί,

• 23 δισκία διαφόρων χρωμάτων, αγνώστων ουσιών και

• 50 ευρώ.

Ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αγίου Νικολάου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.

Ειδήσεις σήμερα:

Euro 2020: σέντρα στην 3η και… καθοριστική αγωνιστική!

Αντετοκούνμπο για την πρόκριση των Μπακς: Ευχαριστώ τους Έλληνες

Θερινό ηλιοστάσιο: Τη Δευτέρα η μεγαλύτερη ημέρα του 2021