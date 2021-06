Θεσσαλονίκη

Χαλκιδική: 13χρονη παρασύρθηκε με φουσκωτό κανό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στο Λιμενικό Σώμα. Μαζί κι ένας 45χρονος που πήγε να βοηθήσει.

Μια 13χρονη χειρίστρια φουσκωτού κανό κινδύνευσε, χθες, στη θαλάσσια περιοχή Κομίτσας, στη Χαλκιδική.

Η Λιμενική Αρχή Ιερισσού, ενημερώθηκε από ιδιώτη ότι η χειρίστρια ήταν σε δυσχερή θέση και άμεσα μετέβησαν στην περιοχή περιπολικό όχημα και σκάφος του Λιμενικού, το οποίο περισυνέλεξε την 13χρονη, καθώς και έναν 45χρονο, ο οποίος είχε σπεύσει προς παροχή βοήθειας.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιερισσού και είναι καλά στην υγεία τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Euro 2020: σέντρα στην 3η και… καθοριστική αγωνιστική!

Αντετοκούνμπο για την πρόκριση των Μπακς: Ευχαριστώ τους Έλληνες

Θερινό ηλιοστάσιο: Τη Δευτέρα η μεγαλύτερη ημέρα του 2021