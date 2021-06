Φωκίδα

Θρίλερ στη Ναύπακτο: Άντρας βρέθηκε σε “λίμνη” αίματος

Θρίλερ με τον θάνατο 56χρονου που βρέθηκε μέσα σε "λίμνη" αίματος στην αποθήκη του σπιτιού του.

Νεκρός βρέθηκε πρώην αντιδήμαρχος του δήμου Χάλκειας στη Ναυπακτία.

Ο 56χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος, στην αποθήκη του σπιτιού του στον Γαλατά Ναυπακτίας. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έφερε τραύματα από μαχαίρι.

Τον 56χρονο εντόπισε ο αδερφός του. Άμεσα κλήθηκε η ασφάλεια Μεσολογγίου ενώ οι αρχές ερευνούν τα αίτια του θανάτου. Μάλιστα δεν αποκλείεται ο θάνατός του να οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

