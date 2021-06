Χαλκιδική

Επίθεση στη Μονή Πετράκη - Μητροπολίτης Κασσανδρείας: πέταξε πάνω μας δύο μπουκάλια καυστικό υγρό

Ο Μητροπολίτης Κασσανδρείας μίλησε στον ΑΝΤ1 για το απίστευτο περιστατικό στη Μονή Πετράκη. Ποια η κατάσταση της υγείας του.

Για τις εφιαλτικές ώρες που έζησε στη Μονή Πετράκη, μετά την επίθεση ιερέα με βιτριόλι, περιέγραψε στον ΑΝΤ1 ο Μητροπολίτης Κασσανδρείας, Νικόδημος.

“Υπήρχε ένα δευτεροβάθμιο συνοδικό δικαστήριο. Ανακοινώθηκε η απόφαση ότι επικυρώνεται η καθαίρεσή του και σηκώθηκε και πέταξε δύο μπουκάλια καυστικό υγρό” τόνισε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”.

“Τραυματίστηκα στο πρόσωπο, στα αυτιά, στα ράσα. Κάηκαν όλα, τα γυαλιά, τα πουκάμισα” πρόσθεσε και έκανε γνωστό ότι η κατάστασή του δεν είναι σοβαρή.

Ο δικηγόρος του δράστη, μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 τόνισε ότι ο πελάτης του χρήζει ιδιαίτερης ποινικής μεταχείρισης, γιατί δεν είναι απλός ποινικός, καθώς υπάρχει παρελθόν.

