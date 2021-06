Ηλεία

Φωτιά στη Νέα Μανωλάδα: Κάηκαν παραπήγματα μεταναστών (βίντεο)

Η πυρκαγιά έλαβε διαστάσεις εξαιτίας των εκρήξεων από φιάλες υγραερίου.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε αγροτική έκταση στη Νέα Μανωλάδα Ηλείας, όπου βρίσκονται πρόχειρες κατασκευές στις οποίες διαμένουν οικονομικοί μετανάστες.

Η φωτιά έλαβε γρήγορα διαστάσεις, ενώ σημειώθηκαν και εκρήξεις λόγω των φιαλών υγραερίου που υπήρχαν στην περιοχή, χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί.

Στο σημείο επιχείρησαν 21 πυροσβέστες, με επτά οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποίησαν από αέρος δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη PZL.

