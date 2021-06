Κυκλάδες

Πάρος: σε ύφεση η φωτιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωτιά πλησίασε τα σπίτια, ενώ από θαύμα σώθηκε το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, στην πίσω πλευρά του χωριού Κώστος.

Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε, το μεσημέρι της Κυριακής, σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Κώστος της Πάρου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά οριοθετήθηκε, ενώ υπάρχουν ακόμη μικρές διάσπαρτες εστίες, οι οποίες αντιμετωπίζονται δραστικά.

Η φωτιά πλησίασε τα σπίτια, αλλά δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, ενώ από θαύμα σώθηκε το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, στην πίσω πλευρά του χωριού Κώστος.

Στην περιοχή επιχειρούν αυτή την ώρα 56 πυροσβέστες με 21 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.

Σημειώνεται, ότι με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Στέφανου Κουλουκούρη, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μετέβη στο νησί για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Γλυκά Νερά: σήμερα η απόφαση για τη μικρή Λυδία

Κορονοϊός: τέλος στην απαγόρευση κυκλοφορίας