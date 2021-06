Κυκλάδες

Φωτιά στην Πάρο: Αναζωπυρώσεις και ενίσχυση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες, παρά το γεγονός ότι το πύρινο μέτωπο έχει οριοθετηθεί.

Αν και έχει οριοθετηθεί, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Κώστος της Πάρου, ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις λόγω αναζωπυρώσεων.

Ειδικότερα, στην περιοχή επιχειρούν τώρα 16 πυροσβέστες με 4 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην Πάρο μεταβαίνουν: από τη Νάξο μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, από τη Σάμο μία ομάδα αερομεταφερόμενου πεζοπόρου τμήματος, από την Αθήνα επίσης μία ομάδα αερομεταφερόμενου πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΑΚ και από τον Πειραιά 18 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Επίσης, δόθηκε εντολή να μεταβούν άλλα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Εικόνες: parosnews.net

