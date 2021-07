Χανιά

Αγνοούμενη Γαλλίδα στην Κρήτη: Το missing alert και οι έρευνες

Για όγδοη μέρα σήμερα αγνοείται η νεαρή Γαλλίδα, η οποία ταξίδευε μόνη της στην Κρήτη.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 29χρονης Γαλλίδας, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 24 Ιουνίου στο Ελαφονήσι, στα Χανιά.

Η κοπέλα είχε μιλήσει εκείνη την ημέρα με τους γονείς της, στους οποίους είχε πει πως θα πάει στο Ελαφονήσι, έκτοτε όμως δεν έδωσε σημεία ζωής.

Το αυτοκίνητό της βρέθηκε στην περιοχή του Κριού και μέσα μία βαλίτσα και μια συσκευή GPS, ωστόσο η κοπέλα είχε κλείσει δωμάτιο στην Παλαιόχωρα για τις 25 του μήνα και δεν εμφανίστηκε ποτέ.

Το βράδυ της Τετάρτης εκδόθηκε missing alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού» και δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία της, κατόπιν αιτήματος και της οικογένειάς της.

Η Βιολέτ Γκιγκανό έχει ύψος 1.48μ., έχει μαύρα μαλλιά και γαλάζια μάτια. Έχει μια κηλίδα στην πλάτη, ανάμεσα στους ώμους.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το “Χαμόγελο του Παιδιού” όλο το 24ωρο, στην “Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000”, σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

