Κεφάλλονια

Φωτιά στην Κεφαλονιά: εφιαλτική νύχτα και αδιάκοπη μάχη με τις φλόγες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκκενώθηκαν κι άλλα χωριά. Πέντε μέτωπα «ζώνουν» το Καπανδρίτι. Ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Μήνυμα στους κατοίκους από το "112" για "ετοιμότητα όλο το βράδυ".

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκoνται τα πέντε πύρινα μέτωπα γύρω από τα χωριά Καπανδρίτι και Αγία Ειρήνη στην Κεφαλονιά, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν αγώνα για να μείνουν οι φλόγες μακριά από τα σπίτια των χωριών.

Οι δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς καθώς πέφτοντας το σκοτάδι και δεν μπορούν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Συγκεκριμένα, μετέβησαν με αεροσκάφος της Πολιτικής Προστασίας 25 πυροσβέστες από 1η ΕΜΑΚ, ενώ άλλοι 16, με οκτώ οχήματα, μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από την Κυλλήνη. Συνολικά, θα επιχειρούν 106 πυροσβέστες με έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 27 οχήματα και από αέρος επτά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Μετά τις 23:00 του Σαββάτου, όλοι όσοι βρίσκονται στο νησί έλαβαν μήνυμα απο το 112, προκειμένου να παραμεινουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

?? Ενεργοποίηση #112GR στην #Κεφαλονιά??



Παραμείνετε σε ετοιμότητα όλο το βράδυ & ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών !?



Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Πάστρα, Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο, Κατελειός & Κάτω Κατελειός@regionofionian pic.twitter.com/An60mB76O4 — 112 Greece (@112Greece) July 3, 2021

Σύμφωνα με πληροφορίες, αργά το βράδυ του Σαββάτου υπήρχαν πέντε ενεργά μέτωπα, γύρω από τα χωριά, Αγία Ειρήνη, Καπανδρίτι, Καμπιτσάτα και η κατεύθυνση του ανέμου οδηγεί την πυρκαγιά, νότια προς το χωριό της Σκάλας. Παράλληλα, με απόφαση του δημάρχου, εκκενώθηκαν τα χωριά Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο και Πάστρα.

Νωρίτερα, η φωτιά πέρασε μέσα από το Καπανδρίτι, όπου χάρη στη μάχη που έδωσαν πυροσβέστες και εθελοντές, πέρασε ανάμεσα από τα σπίτια, χωρίς όμως να καταστραφούν περιουσίες.

Με εντολή Αρχηγού Π.Σ. Αντιστρατήγου Στέφανου Κολοκούρη, κλιμάκιο της Δ.Α.Ε.Ε. μεταβαίνει στην Κεφαλονιά για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ,η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα, η οποία παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς, υπέδειξε ως υπαίτιο για τη φωτιά έναν βοσκό.

«Η πυρκαγιά είναι πολύ μεγάλη, γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την οριοθέτησή της. Στο σημείο υπάρχουν μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις και θα ενισχυθούν και άλλο. Έχουν εκκενωθεί προληπτικά δύο οικισμοί, της Αγίας Ειρήνης και το Καπανδρίτι» δήλωσε αργότερα στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η κυρία Κράτσα για να προσθέσει: «η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων μαζί με τον δήμο, συνδράμουν όπως τούς ζητηθεί σε αυτήν τη μεγάλη μάχη με τις φλόγες».

Πληροφορίες και εικόνες: kefaloniapress.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά: οι γονείς της Καρολάιν ξεσπούν για τον συζυγοκτόνο (βίντεο)

Μύκονος: διαρρήκτες με “χρυσή λεία” (βίντεο - ντοκουμέντο)

Έρικσεν: Η πρώτη φωτογραφία μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο (εικόνες)