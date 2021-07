Κεφάλλονια

Φωτιά στην Κεφαλονιά: Χωρίς ενεργό μέτωπο

Συνεχίζονται οι ρίψεις νερού προς αποφυγή των αναζωπυρώσεων. Βελτιωμένη η εικόνα στην Κεφαλονιά.

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η μεγάλη φωτιά στην Κεφαλονιά, ενώ συνεχίζονται οι ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα, υπό το φόβο των αναζωπυρώσεων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη στα επτά μέτωπα και το πρωί της Κυριακής υπάρχουν μικρές εστίες.

Η νύχτα ήταν δύσκολη, με τους κατοίκους των χωριών Αγία Ειρήνη, Καπανδρίτι, Μαρκόπουλο, Κρεμμύδι και Πάστρα να έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους, τα οποία απειλήθηκαν από τις φλόγες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν από το βράδυ του Σαββάτου και επιχείρησαν στο νησί 116 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 32 οχήματα, 2 ελικόπτερο και 1 ακόμη ελικόπτερο ως συντονιστικό και 4 αεροσκάφη ( 2 CL, 2 PZL). Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Τα αίτια της φωτιάς, πρόκειται να ερευνηθούν από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, κλιμάκιο της οποίας μετέβη στο νησί, ενώ σύμφωνα με δηλώσεις της περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων στον ΑΝΤ1, η φωτιά ξεκίνησε από έναν βοσκό.

Πηγή: kefaloniamagazine.gr

