Παρνασσός: Καρέ-καρέ η επιχείρηση εντοπισμού του αεροπτεριστή που σκοτώθηκε (βίντεο)

Το βίντεο από την επιχείρηση ανεύρεσης του αγνοούμενου που βρέθηκε νεκρός.

Αποκλειστικές εικόνες από την αγωνιώδη επιχείρηση ανεύρεσης του αεροπτεριστή που βρέθηκε νεκρός σε δύσβατη χαράδρα στον Παρνασσό παρουσιάζει η ομάδα Up Stories σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Έρευνας και Διάσωσης Λειβαδιάς.

Υπενθυμίζεται ότι ο 55χρονος ήταν έμπειρος αεροπτεριστής. Έχασε τη ζωή του κάνοντας wingsuit, δηλαδή την «πτήση νυχτερίδας».

Τα αίτια του δυστυχήματος εκτιμάται ότι προήλθαν από λάθος χειρισμό.

