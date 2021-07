Θεσσαλονίκη

Φωτιά στη Βόλβη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη "μάχη" της κατάσβεσης συμμετέχει και ένα ελικόπτερο.

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι στην περιοχή της Απολλωνίας του δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση μετά τη μία το μεσημέρι της Κυριακής, καίει ξερά χόρτα και πουρνάρια.

Στο σημείο σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έχουν κινητοποιηθεί 28 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 12 οχήματα ενώ ακόμη για την κατάσβεσή της συμμετέχει και ένα ελικόπτερο.

Σε εξέλιξη #πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Δ.Ε. Απολλωνίας του δήμου Βόλβης Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος , 12 οχήματα και 1 Ε/Π.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Η μάσκα προσωπική υπόθεση στη Βρετανία

Euro 2004: Η κεφαλιά του Χαριστέα, το γκολ και ο θρίαμβος της Ελλάδας

Εμβόλιο Johnson & Johnson - Κέρκυρα: Σε σοβαρή κατάσταση 27χρονη