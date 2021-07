Αχαΐα

Πάτρα: Έφοδος της ΟΠΚΕ σε νυχτερινά κέντρα (εικόνες)

Αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας και του Τμήματος Εκβιαστών Αττικής (ΟΠΚΕ) προχώρησαν χθες το βράδυ σε επιχείρηση σε κέντρα διασκέδασης στην πρωτεύουσα της Αχαΐας.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων στην Πάτρα προσήχθησαν άτομα τα οποία έχουν στα παρελθόν απασχολήσει τις αρχές για αδικήματα όπως εκβίαση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, νόμος περί όπλων και εκρηκτικών.

"Μουδιασμένοι" οι άνθρωποι των νυχτερινών κυκλωμάτων της Πάτρας έβλεπαν άνδρες τους αστυνομικούς με κουκούλες , αυτόματα και αλεξίσφαιρα να προχωρούν σε προσαγωγές στην Αστυνομική Διεύθυνση. Αργότερα έγινε γνωστό ότι όλοι οι προσαχθέντες αφέθησαν ελεύθεροι.

Μετάξυ των στοιχείων που ερευνούν οι αστυνομικοί είναι και το ενδεχόμενο άντλησης δεδομένων που ίσως προκύψουν για τη δολοφονία του Τάσου Μπερδέση.

Φωτογραφίες: tempo24.news

