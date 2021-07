Ηράκλειο

Κρήτη: Ανήλικος τραυματίστηκε μετά από βουτιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο νοσοκομείο εσπευσμένα μεταφέρθηκε ο 16χρονος.

(εικόνα αρχείου)

Ένα παιδί 16 ετών μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηράκλειου, καθώς έχει τραυματιστεί σοβαρά στον αυχένα, έπειτα από πτώση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη σε περιοχή των Χανίων, όταν ο 16χρονος έκανε βουτιά, με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά στον αυχένα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, όπου και τον μετέφερε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κισάμου, ωστόσο η κατάστασή της υγείας του κρίθηκε ανησυχητική γι’ αυτό και μεταφέρεται εσπευσμένα στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο.

Ειδήσεις σήμερα:

Εστίαση: βροχή από πρόστιμα, παρά την άρση μέτρων

Φωτιά στα Μέθανα

Formula 1: Ο Φερστάπεν πήρε την νίκη