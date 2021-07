Κυκλάδες

Νάξος: Τουριστικό σκάφος με επιβάτες προσάραξε σε βράχια

Επιβατηγό τουριστικό σκάφος με 34 επιβαίνοντες, προσάραξε σε βραχώδη περιοχή στον Αλυκό Νάξου.

Στο σημείο έσπευσαν ένα πλωτό του λιμενικού, ένα αλιευτικό, ενώ προσέγγισαν και δύο ιδιωτικά σκάφη. Οι 34 επιβαίνοντες του τουριστικού επιβατηγού σκάφους επιβιβάστηκαν με ασφάλεια στο πλωτό του λιμενικού και στα δύο ιδιωτικά σκάφη.

Όλοι τους μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Αννας. Από την προσάραξη του τουριστικού σκάφους που παραμένει στο σημείο δεν έχει αναφερθεί κάποια εισροή υδάτων ούτε θαλάσσια ρύπανση.

