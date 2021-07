Χαλκιδική

Χαλκιδική: Πυροβόλησαν 20χρονο σε μπαρ

Για συμμορία "νονών" της νύχτας κάνει λόγο η Αστυνομία.



Επιδρομή μπράβων ξημερώματα Κυριακής στην Χαλκιδική, όπου πυροβόλησαν και τραυμάτισαν 20χρονο σε κατάστημα καφέ μπαρ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την Αστυνομία, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, επτά άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού και ΙΧ αυτοκίνητο πήγαν στο καφέ μπαρ που βρίσκεται στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και επιτέθηκαν σε 20χρονο, ο οποίος βρισκόταν εκεί και φέρεται ως μέτοχος του καταστήματος.

Ο 20χρονος προσπάθησε να διαφύγει προς το εσωτερικό του καταστήματος, αλλά τρεις από τους δράστες τον καταδίωξαν, τον έφτασαν και τον γρονθοκόπησαν, ενώ ο ένας τον πυροβόλησε με πιστόλι, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει διαμπερές τραύμα στον δεξιό μηρό.

Στη συνέχεια η ομάδα των δραστών επιβιβάστηκαν στα οχήματα τους και διέφυγαν, ενώ ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Από την έρευνα που διενήργησε η Αστυνομία, ταυτοποιήθηκαν λίγο αργότερα δύο από τους τρεις δράστες του τραυματισμού και του ξυλοδαρμού του 20χρονου. Πρόκειται για έναν 21χρονο και ένα 29χρονο Αλβανικής καταγωγής, που φέρονται ότι ανήκουν σε ομάδα μπράβων της Θεσσαλονίκης.

Ο 21χρονος μάλιστα αποφυλακίστηκε τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ είναι υπόδικος σε 2ο βαθμό για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κίνητρο της σημερινής επίθεσης είναι πιθανότατα οικονομικές διαφορές που σχετίζονται με «προστασία», που ζητούν τα μέλη της ομάδας των εκβιαστών στην περιοχή της Χαλκιδικής, τώρα που έχει αρχίσει η λειτουργία των καταστημάτων, λόγω τουριστικής περιόδου, γι' αυτό οι αρχές βρίσκονται σε εγρήγορση για να αποτρέψουν παρόμοια περιστατικά. Από την ΕΛ.ΑΣ γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

